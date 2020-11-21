Про це пише "Пенсійний кур'єр".
Дивися повний текст Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:12
Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік).
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:13
Данная правовая норма действительно действует. В возрасте 52-х лет инвалид 3 группы устал от 35 лет трудового стажа и на вершине достаточно высокой зарплаты спокойно ушел на пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. До 60 лет это были годы действительно отдыха и полного счастья. Пользуйтесь этой возможностью, пока она есть.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16
Re: Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)
Какие документы надо представить доя получения пенсии по инвалидности?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:24
В 2002 году это было заключение МСЭК, т.е. медико-санитарной экспертной комисии: маленький листок бумаги розового цвета, в котором указано заболевание, степень ограничения трудоспособности и группа и срок назначения инвалидности. У меня была пожизненно, и наверное поэтому не возникло проблем с досрочной пенсией.
|