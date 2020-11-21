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Призначення пенсії особам
з інвалідністю (стаж, вік)

Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:12

Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Пенсійний кур'єр".

Дивися повний текст Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:13

Данная правовая норма действительно действует. В возрасте 52-х лет инвалид 3 группы устал от 35 лет трудового стажа и на вершине достаточно высокой зарплаты спокойно ушел на пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. До 60 лет это были годы действительно отдыха и полного счастья. Пользуйтесь этой возможностью, пока она есть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16

Re: Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)

Какие документы надо представить доя получения пенсии по инвалидности?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:24

В 2002 году это было заключение МСЭК, т.е. медико-санитарной экспертной комисии: маленький листок бумаги розового цвета, в котором указано заболевание, степень ограничения трудоспособности и группа и срок назначения инвалидности. У меня была пожизненно, и наверное поэтому не возникло проблем с досрочной пенсией.
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