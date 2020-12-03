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Лікар пояснив, чому локдаун
на Новий рік не матиме сенсу

Лікар пояснив, чому локдаун на Новий рік не матиме сенсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:21

Лікар пояснив, чому локдаун на Новий рік не матиме сенсу

Пропонуємо до обговорення:
Експерт пояснив, що під час зимових свят люди в основному проводять час зі своїми близькими, з якими і так постійно контактують.

Дивися повний текст Лікар пояснив, чому локдаун на Новий рік не матиме сенсу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:22

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что усиление карантина — это чисто политическое новшество, которое не касается эпидемиологических норм. Локдаун не нацелен на то, чтобы уменьшить количество больных.
“У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над обществом”, — подчеркнул Александрин. Также врач-эпидемиолог заявляет, что карантинные меры, которые внедрялись украинской властью, не оправдались.

Это врач здорового человека.

А тот, кто говорит "нужен локдаун и всё позакрывать"-это врач курильщика!
Sanyok77
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