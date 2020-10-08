Японія планує заборонити використання машин з ДВЗ та повністю перейти на електромобілі.
Дивися повний текст Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на користь електромобілів.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05
Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на користь електромобілів.
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05
японських прулів навезуть нам сюди мабуть) ключі в руки даватимуть, бензин в бак заливатимуть)
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