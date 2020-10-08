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Ще в одній країні повністю
заборонять машини з ДВЗ на...

Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05

Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на...

Пропонуємо до обговорення:
Японія планує заборонити використання машин з ДВЗ та повністю перейти на електромобілі.

Дивися повний текст Ще в одній країні повністю заборонять машини з ДВЗ на користь електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:05

японських прулів навезуть нам сюди мабуть) ключі в руки даватимуть, бензин в бак заливатимуть)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:46

Аккумуляторы тоже вред наносят природе, надо сразу переходить на педали и как можно скорее. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:04

А свинцовые оккумуляторы, тяжелвя металургия и производство миллионов новых машин не нансят вред окружающей среде? А вы хоть считали сколько работяга который ездит на работу и сжигает топлива должен засрать окружающей среды чтобы заработать на новый *екологический* автомобиль? Я поверю что власть заботится о оекологии когда они старые машины будут переоборудовать под електромобили а не заставлять миллиарды людей покупать новые так называемые екологические автомобили.
fiona98
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