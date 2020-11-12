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В аеропорту «Бориспіль» у двох українок вилучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 гру, 2020 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України виявила партію діамантів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль», яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.
Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» у двох українок вилучили діамантів на 17 млн грн - СБУ
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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