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В аеропорту «Бориспіль» у
двох українок вилучили...

В аеропорту «Бориспіль» у двох українок вилучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:38

В аеропорту «Бориспіль» у двох українок вилучили...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України виявила партію діамантів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль», яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.

Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» у двох українок вилучили діамантів на 17 млн грн - СБУ.
R2
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