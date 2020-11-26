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Україна і Швейцарія запускають
спільне виробництво...

Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44

Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Швейцарія 3 грудня підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо спільного проекту з виробництва бюджетних апаратів штучної вентиляції легенів.

Дивися повний текст Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво бюджетних апаратів ШВЛ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44

Наверно то, чем в старину кузнецы огонь раздували. На большее мы уже не способны.
p_a_l
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