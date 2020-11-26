Україна і Швейцарія 3 грудня підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо спільного проекту з виробництва бюджетних апаратів штучної вентиляції легенів.
Дивися повний текст Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво бюджетних апаратів ШВЛ.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44
Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво...
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Дивися повний текст Україна і Швейцарія запускають спільне виробництво бюджетних апаратів ШВЛ.
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44
Наверно то, чем в старину кузнецы огонь раздували. На большее мы уже не способны.
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