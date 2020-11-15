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Комуналка, транспорт, їжа:
на що витрачають найбільше...

Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:26

Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 найбільшою статтею витрат домашніх господарств в країнах Європейського союзу були комунальні рахунки.

Дивися повний текст Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше жителі ЄС.
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