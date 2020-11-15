У 2019 найбільшою статтею витрат домашніх господарств в країнах Європейського союзу були комунальні рахунки.
Дивися повний текст Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше жителі ЄС.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:26
Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше...
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Дивися повний текст Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше жителі ЄС.
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