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П’ять помилок, які руйнують
сімейний бюджет (інфографіка)

П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:14

П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Чого потрібно уникати, аби не зруйнувати свій фінансовий бюджет, і як залишатися сильним під впливом яскравих вивісок «SALE»?

Дивися повний текст П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:57

Не быть нищебродом, все остальное что написано это чушь для нищебродом
foreck_info
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:53

10% откладывать на цели и мечту - это смешно!) Ну если мечта это телевизор то в целом нормально)
sa1984
 
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