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Через який час анулюється
адміністративне стягнення за...

Через який час анулюється адміністративне стягнення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:04

Через який час анулюється адміністративне стягнення за...

Пропонуємо до обговорення:
Побутує думка, що адміністративний штраф за порушення ПДР легше сплатити, ніж займатись оскарженням.

Дивися повний текст Через який час анулюється адміністративне стягнення за порушення ПДР.
R2
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