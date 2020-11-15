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Blacklist: в столиці хочуть
створити список проблемних...

Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:25

Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті КМДА найближчим часом може з'явитися розділ, в якому буде публікуватися інформація про порушення на різних будівництвах.

Дивися повний текст Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних будівництв.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:26

У проблемного мэра все стройки проблемные кроме собственных
welmexplus
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