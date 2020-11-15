На сайті КМДА найближчим часом може з'явитися розділ, в якому буде публікуватися інформація про порушення на різних будівництвах.
Дивися повний текст Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних будівництв.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:25
Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Blacklist: в столиці хочуть створити список проблемних будівництв.
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