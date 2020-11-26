Кожного працюючого українця можуть змусити відкладати собі гроші на старість. У парламенті вже лежить законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.
Дивися повний текст Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не виживуть.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:44
Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реформа пенсійної системи: чому деякі роботодавці не виживуть.
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:45
А потом, лет через 10, эта пирамида МММ скажет - Извините, мы прогорели -
И предъявить к ним вообще ничего нельзя.
Я это уже проходил. Подарили как то на Новый Год всем работникам фирмы вклад в такой развод. И еще подстрекали каждый месяц делать вклады. Мол, на пенсию собирайте. Через год этот фонд Дельта разорилась.
Хорошо, что я еще им денег должен не остался.)))
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:51
більшість громадян доживе до пенсійного віку.
але НЕ їхні пенсійні накопичення.
будуть розкрадені, або у кращому випадку знеціняться до пачки сигарет.
той випадок, коли добрими намірами(але непродуманими і безвідповідальними) викладено дорогу до пекла.
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