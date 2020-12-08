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Як отримати компенсацію за
лікування від коронавірусу –...

Як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:32

Як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу –...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо лікар призначив лікування від коронавірусної хвороби амбулаторно – вдома на самоізоляції, то можна отримати компенсацію за ліки. Для цього потрібно зберегти всі чеки і результат тесту на COVID-19.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу – відповідь МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:32

ну а якщо чеків нема, бо хворів 2 місяці тому - то що робити ?
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:59

Никто там ним сном нни духом про компенсацию. Только вернулся от них :) Буду делать официальны запрос на департамент соцзащиты.
dimo_0n
 
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