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Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.
Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
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