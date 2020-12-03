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Данія припинить видобуток нафти
і газу в Північному морі...

Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...

Пропонуємо до обговорення:
Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.

Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
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