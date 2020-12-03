Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.
Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...
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Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:53
Саудити будуть качати до останньої краплі. Інакше дуже швидко пересядуть із Ламборджині назад на верблюдів.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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