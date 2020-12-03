Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.
Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:53
Саудити будуть качати до останньої краплі. Інакше дуже швидко пересядуть із Ламборджині назад на верблюдів.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:13
Еще одни при***. Германия тоже отказалась от АЕС под лобби Штанмаера и Шредара. А в итоге последние оказались акционерами Газпрома и со всех сил тащат СП-2 из Рашки. То же самое сейчас делают в Украине. С помощью купленых украинских и европейских политиков кремль останавливает и закрывает в Украине АЕС, якобы ради защиты екологии, чтобы в результате вернуть Украину и посадить на свою газовую иглу.
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:22
Re: Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі
я давно кажу, що європейські екологічні толерасти мультикультуристи самі себе продадуть в рабство і знищать свої країни.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:40
А просто сказать, что к тому времени там уже нечего качать будет, нельзя что-ли ?
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