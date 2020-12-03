RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данія припинить видобуток нафти
і газу в Північному морі...

Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі...

Пропонуємо до обговорення:
Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.

Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91548
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Грета таки добилась свого -- потяг рушив.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 311
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:53

Саудити будуть качати до останньої краплі. Інакше дуже швидко пересядуть із Ламборджині назад на верблюдів.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 24.05.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:13

Еще одни при***. Германия тоже отказалась от АЕС под лобби Штанмаера и Шредара. А в итоге последние оказались акционерами Газпрома и со всех сил тащат СП-2 из Рашки. То же самое сейчас делают в Украине. С помощью купленых украинских и европейских политиков кремль останавливает и закрывает в Украине АЕС, якобы ради защиты екологии, чтобы в результате вернуть Украину и посадить на свою газовую иглу.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:22

Re: Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі

я давно кажу, що європейські екологічні толерасти мультикультуристи самі себе продадуть в рабство і знищать свої країни.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:40

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.

Дивися повний текст Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі до 2050 року.


А просто сказать, что к тому времени там уже нечего качать будет, нельзя что-ли ? :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні може подорожчати доставка газу споживачам 1, 2
R2 » Пон 07 гру, 2020 10:00
10 688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 17:43
ruvex
"Нафтогаз" буде моніторити дані про кількість та якість газу
R2 » П'ят 04 гру, 2020 15:29
1 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 15:29
providnyk
"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...
R2 » Сер 02 гру, 2020 05:01
8 890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 09:23
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27069)
07.12.2020 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.