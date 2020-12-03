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В Україні може подорожчати
доставка газу споживачам

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам

Пропонуємо до обговорення:
Дані на сайті регулятора свідчать про те, що відповідне рішення буде прийнято на засіданні.

Дивися повний текст В Україні може подорожчати доставка газу споживачам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00

пора вводить такой показатель, как скорость подорожания платежек за газ и коммунальные услуги.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:33

Очередная обдираловка населения со стороны государства, которое полностью расписалось в неумении руководить страной и строить правильные экономические отношения, когда полностью уничтожены базовые отрасли экономики, остается только залезть в карман к терпилам.Вопрос зачем кормить прокладки в виде облгазов, которые ничего не производят? Энергия Украины цена поставки 6 грн, рядом облгаз цена 8грн, это при том что закупка осуществляется у Нафтогаза, как такое может быть?
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:18

Ну что они добились? У меня в частном доме электроотопление, пользуюсь пока электричеством а не газом.
tvd4
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