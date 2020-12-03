Дані на сайті регулятора свідчать про те, що відповідне рішення буде прийнято на засіданні.
Дивися повний текст В Україні може подорожчати доставка газу споживачам.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00
В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може подорожчати доставка газу споживачам.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00
пора вводить такой показатель, как скорость подорожания платежек за газ и коммунальные услуги.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:33
Очередная обдираловка населения со стороны государства, которое полностью расписалось в неумении руководить страной и строить правильные экономические отношения, когда полностью уничтожены базовые отрасли экономики, остается только залезть в карман к терпилам.Вопрос зачем кормить прокладки в виде облгазов, которые ничего не производят? Энергия Украины цена поставки 6 грн, рядом облгаз цена 8грн, это при том что закупка осуществляется у Нафтогаза, как такое может быть?
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:18
Ну что они добились? У меня в частном доме электроотопление, пользуюсь пока электричеством а не газом.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:05
Ето никогда не закончится. Мафия будет нас доить пока рабы все терпят
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:08
jyldyrym1
А для чего вы думаете бандиты прихватизировали заводы, енергетику и Обленерго в Украине? Чтобы вкладывать туда свои деньги и сделать народу жизнь легче и лучше? Нет. Чтобы доить украинцев до последнего а потом когда закончится срок експлуатации порезать на металл
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:12
А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:48
Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.
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