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В Україні може подорожчати
доставка газу споживачам

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам

Пропонуємо до обговорення:
Дані на сайті регулятора свідчать про те, що відповідне рішення буде прийнято на засіданні.

Дивися повний текст В Україні може подорожчати доставка газу споживачам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:00

пора вводить такой показатель, как скорость подорожания платежек за газ и коммунальные услуги.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:33

Очередная обдираловка населения со стороны государства, которое полностью расписалось в неумении руководить страной и строить правильные экономические отношения, когда полностью уничтожены базовые отрасли экономики, остается только залезть в карман к терпилам.Вопрос зачем кормить прокладки в виде облгазов, которые ничего не производят? Энергия Украины цена поставки 6 грн, рядом облгаз цена 8грн, это при том что закупка осуществляется у Нафтогаза, как такое может быть?
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:18

Ну что они добились? У меня в частном доме электроотопление, пользуюсь пока электричеством а не газом.
tvd4
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tvd4 с января и ЭЭ дорожает
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:05

Ето никогда не закончится. Мафия будет нас доить пока рабы все терпят
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:08

jyldyrym1
А для чего вы думаете бандиты прихватизировали заводы, енергетику и Обленерго в Украине? Чтобы вкладывать туда свои деньги и сделать народу жизнь легче и лучше? Нет. Чтобы доить украинцев до последнего а потом когда закончится срок експлуатации порезать на металл
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:12

А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:48

  fiona98 написав:А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.

Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.
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