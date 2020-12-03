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В Україні може подорожчати
доставка газу споживачам

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:33

НКРЕ некоституционна, вообще-то.

Долги заплатят те, кто выживет после вируса. Или не заплатят, потому что некому будет платить.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:08

А как радовались что Нафтогаз выиграл у Газпрома суды на миллиарды долларов. Оказывается Нафтогаз такое же антиурааинское вражеское образование грабящее как и Газпром.
fiona98
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