В Україні може подорожчати доставка газу споживачам

НКРЕ некоституционна, вообще-то.
Долги заплатят те, кто выживет после вируса. Или не заплатят, потому что некому будет платить.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:33
НКРЕ некоституционна, вообще-то.
Долги заплатят те, кто выживет после вируса. Или не заплатят, потому что некому будет платить.
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:08
А как радовались что Нафтогаз выиграл у Газпрома суды на миллиарды долларов. Оказывается Нафтогаз такое же антиурааинское вражеское образование грабящее как и Газпром.
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