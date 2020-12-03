В Україні може подорожчати доставка газу споживачам

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43
Нафтогаз перечислил в офшоры 225 млрд. грн., вот это платежи украинцев, составляют дефицит бюджета, который новыми тарифами переложат опять на пересичных.
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