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В Україні може подорожчати
доставка газу споживачам

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43

Нафтогаз перечислил в офшоры 225 млрд. грн., вот это платежи украинцев, составляют дефицит бюджета, который новыми тарифами переложат опять на пересичных.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:37

Очередная афера НКРЕКП и газомафии. Шоб их удавило ихним газом! Перейду на дрова, или иную альтернативную энергетику, но этим жлобам платить не буду!
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