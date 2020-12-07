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В Україні може подорожчати
доставка газу споживачам

В Україні може подорожчати доставка газу споживачам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43

Нафтогаз перечислил в офшоры 225 млрд. грн., вот это платежи украинцев, составляют дефицит бюджета, который новыми тарифами переложат опять на пересичных.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:37

Очередная афера НКРЕКП и газомафии. Шоб их удавило ихним газом! Перейду на дрова, или иную альтернативную энергетику, но этим жлобам платить не буду!
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07

  _hunter написав:
  fiona98 написав:А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.

Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.



Да вы шо? Очередной спец в области газовой инфраструктуры? Так поведайте нам сирым, в чём собственно заключается энто "обслуживание" Може трубы из земли выкапывают и меняют на новые или работники облгазов изнутри их красят? :mrgreen: (для справки-трубы низкого и среднего давления на процентов 90 имеют диаметр 0,5-4 дюйма), Магистральные конечно большего диаметра, но их то же никто не менял со времён царя гороха (разве в случае аварии где-то заменят десяток метров, кстати оные происходят наверное благодаря "тщательному" обслуживанию). Да и не имеют облгазы касательства к магистралям как и к насосным станциям на них, это добро в ведении Укртрансгаза. Практически единственное, что находится на поверхности и типо "обслуживается" облгазами-ГРП . Могу и здесь просветить "специалистов". За последние лет 30 ни разу не имел счастья видеть и никогда не слышал от других, что бы хоть на одной ГРП в округе проводился какой то серьёзный ремонт. Всё сводится к покраске торчащих из земли труб раз в несколько лет и раз в месяц приезжает на велике дедушка и нюхает не сильно ль воняет газом, лёгкая вонь есть очень часто. За ремонтные и аварийные работы на территории пользователей газовщики выставляют отдельный счёт.
За пользование газом долгов никогда не имел, кроме придуманных, которые вдруг куда то деваются при сверке. Но чёрт побери, это уже переходит все границы! Потому предлагаю уважаемому сообществу не жаловаться друг дружке, а ответить делом на подобное "покращення", а именно-платить по старому тарифу до тех пор, пока пользователям не предоставят внятное обоснование, с калькуляцией, повышения расценок. Уверен их отмазки не выдержат никакой критики. Хватит хавать это дерьмецо. В "европах", куда мы типа идём, люди объясняют власти ху-из-ху и за меньшее. Иначе сюжет из "Чипполино" воплотится в жизнь у нас.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:22

  drevlyanin написав:
  _hunter написав:
  fiona98 написав:А какое право Облгазы имеют подымать или брать цены за доставку газа потребителям? Все кто проводил себе газ платили бешенные цены за подключение и инфраструктуру. Помню мы заплатили за подключение $3000, столько как стояли хорошие жигули. С тех пор никто ни трубы ни другое оборудование не менял. Если прикинуть то ето Облгазы должны нам платить а не мы им. Так как за подключение газа было заплачено столько что мы могли бы дешевле трубу до США протянуть.

Вы эти "деньжищщи" за трубу до ближайшего хаба платили или таки до ближайшей магистрали (а то и какой-нить районной ветки)? Если второе -- вот именно за содержание той трубы вы и платите.



Да вы шо? Очередной спец в области газовой инфраструктуры? Так поведайте нам сирым, в чём собственно заключается энто "обслуживание" ...

Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:35

drevlyanin Так вот такие,как здесь есть _hunter (найманец из Газпрома)и довели страну до ручки.Если не платить по беспределу,то как же они будут жить, без барышей "лоховских".Вот он тут в три горла и распинается про правильность,поднятия тарифов.А когда вопрос на цифрах обосновать убыточность и крах всей газовой системы при цене газа-4-4.5грн.(без всяких абонплат и "разводняков")их ветром сдувает!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:48

  chumakcm1430 написав:drevlyanin Так вот такие,как здесь есть _hunter (найманец из Газпрома)и довели страну до ручки.Если не платить по беспределу,то как же они будут жить, без барышей "лоховских".Вот он тут в три горла и распинается про правильность,поднятия тарифов.А когда вопрос на цифрах обосновать убыточность и крах всей газовой системы при цене газа-4-4.5грн.(без всяких абонплат и "разводняков")их ветром сдувает!

Где? -- слова найдется чем подтвердить? -- или просить модератора удалить пост как откровенное вранье?..
_hunter
 
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