В Україні може подорожчати доставка газу споживачам

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43
Нафтогаз перечислил в офшоры 225 млрд. грн., вот это платежи украинцев, составляют дефицит бюджета, который новыми тарифами переложат опять на пересичных.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:37
Очередная афера НКРЕКП и газомафии. Шоб их удавило ихним газом! Перейду на дрова, или иную альтернативную энергетику, но этим жлобам платить не буду!
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07
Да вы шо? Очередной спец в области газовой инфраструктуры? Так поведайте нам сирым, в чём собственно заключается энто "обслуживание" Може трубы из земли выкапывают и меняют на новые или работники облгазов изнутри их красят? (для справки-трубы низкого и среднего давления на процентов 90 имеют диаметр 0,5-4 дюйма), Магистральные конечно большего диаметра, но их то же никто не менял со времён царя гороха (разве в случае аварии где-то заменят десяток метров, кстати оные происходят наверное благодаря "тщательному" обслуживанию). Да и не имеют облгазы касательства к магистралям как и к насосным станциям на них, это добро в ведении Укртрансгаза. Практически единственное, что находится на поверхности и типо "обслуживается" облгазами-ГРП . Могу и здесь просветить "специалистов". За последние лет 30 ни разу не имел счастья видеть и никогда не слышал от других, что бы хоть на одной ГРП в округе проводился какой то серьёзный ремонт. Всё сводится к покраске торчащих из земли труб раз в несколько лет и раз в месяц приезжает на велике дедушка и нюхает не сильно ль воняет газом, лёгкая вонь есть очень часто. За ремонтные и аварийные работы на территории пользователей газовщики выставляют отдельный счёт.
За пользование газом долгов никогда не имел, кроме придуманных, которые вдруг куда то деваются при сверке. Но чёрт побери, это уже переходит все границы! Потому предлагаю уважаемому сообществу не жаловаться друг дружке, а ответить делом на подобное "покращення", а именно-платить по старому тарифу до тех пор, пока пользователям не предоставят внятное обоснование, с калькуляцией, повышения расценок. Уверен их отмазки не выдержат никакой критики. Хватит хавать это дерьмецо. В "европах", куда мы типа идём, люди объясняют власти ху-из-ху и за меньшее. Иначе сюжет из "Чипполино" воплотится в жизнь у нас.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:22
Абсолютно не важно: прорывов/аварий -- нет? -- значит _все_ необходимые мероприятия в достаточном объеме проводятся.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:35
drevlyanin Так вот такие,как здесь есть _hunter (найманец из Газпрома)и довели страну до ручки.Если не платить по беспределу,то как же они будут жить, без барышей "лоховских".Вот он тут в три горла и распинается про правильность,поднятия тарифов.А когда вопрос на цифрах обосновать убыточность и крах всей газовой системы при цене газа-4-4.5грн.(без всяких абонплат и "разводняков")их ветром сдувает!
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:48
Где? -- слова найдется чем подтвердить? -- или просить модератора удалить пост как откровенное вранье?..
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:51
Не-не-не. Так не пойдёт. Хотелось бы узнать, какие-такие мероприятия проводятся? Ну вот хоть несколько примеров. Пользуюсь газом 30+лет как для отопления дома так и на производстве, подключил за это время 3 своих объекта, знаю лично работников газовой службы от сварщика и до замдиректора. Но вот слухом не слыхивал об этих самых "мероприятиях". Кстати, когда подключал последний, после прорезки отверстия в газовой трубе низкого давления, оттуда потекло такое болото, ну вот в натуральном виде буро-чёрная грязь, что диву даёшься, как это все ещё работает. Но на моё недоумение, гл. инженер райгаза (частного естественно) совершенно невозмутимо ответил, что мол ничего страшного, давно уже так и крупных проблем пока не было!
п.с. Год назад те самые облгазы подавали своё обоснование тарифов на транспортировку, которые и были утверждены нацкомисией. Какие расходы увеличились на столько, что через год нужно повышать цены на услуги на 50-120%?
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:54
Я так понимаю год назад вы с данными ознакомились -- и все было в порядке? -- возьмите "подання" за этот год и сравните с прошлогодними... -- это и будет ответ на последний вопрос.
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