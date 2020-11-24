Для отримання виплат ФОП повинен відповідати критеріям
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08
Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:08
"в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше, чем за 3 месяца;".
То есть, получается, те ФОПы, которые исправно платили ЕСВ за себя не претендуют?
Или здесь опечатка?
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