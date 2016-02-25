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работа банков в декабре

работа банков в декабре
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:40

работа банков в декабре

уже есть инфа по работе банков/сепа в декабре месяце? Надо планировать свои платежи
yoggik
 
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