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Кулеба: КСУ поставив Україну
на край прірви в питанні...

Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:10

Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю.

Дивися повний текст Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні безвізу, але це позаду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:11

т.е. Кулеба хочет сказать, что проголосовав закон №4460-д и прикрывшись псевдо-уголовной-ответственностью за недостоверную информацию в декларациях чиновников, Украина теперь будет пытаться пускать пыль в глаза всей Европе?
Так получается?
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