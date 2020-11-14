Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю.
Дивися повний текст Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні безвізу, але це позаду.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:10
Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кулеба: КСУ поставив Україну на край прірви в питанні безвізу, але це позаду.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:11
т.е. Кулеба хочет сказать, что проголосовав закон №4460-д и прикрывшись псевдо-уголовной-ответственностью за недостоверную информацию в декларациях чиновников, Украина теперь будет пытаться пускать пыль в глаза всей Европе?
Так получается?
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