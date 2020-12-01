|
|
|
Раді пропонують прирівняти боржників за "комуналку" до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстрували проект постанови про прийняття за основу законопроекту №3613, яким, серед іншого, запроваджуються обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги, подібні до заходів щодо боржників-аліментників.
Дивися повний текст Раді пропонують прирівняти боржників за \"комуналку\" до аліментників
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91548
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46
Наконец-то. Жаль, что срок исковой давности всего 3 года.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1799
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00
Очередные полумеры.За коммунальные жолги-растрел.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:26
Правильно. А вот алименты желательно отменить, как инструмент давления на мужчин. Или просто ввести практику ребёнка отдавать мужчине, если он этого хочет сам.
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|