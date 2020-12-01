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Раді пропонують прирівняти боржників за "комуналку" до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстрували проект постанови про прийняття за основу законопроекту №3613, яким, серед іншого, запроваджуються обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги, подібні до заходів щодо боржників-аліментників.
Дивися повний текст Раді пропонують прирівняти боржників за \"комуналку\" до аліментників
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46
Наконец-то. Жаль, что срок исковой давности всего 3 года.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00
Очередные полумеры.За коммунальные жолги-растрел.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:26
Правильно. А вот алименты желательно отменить, как инструмент давления на мужчин. Или просто ввести практику ребёнка отдавать мужчине, если он этого хочет сам.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:40
Це що, значить житлово-комунальні послуги ЗЕбіли хочуть прирівняти до жінки з дитиною на руках. Таким чином, вони визнають, що певним категоріям громадян ці послуги непотрібні, як та дитина з жінкою.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:49
О коммунальных платежах в декабре - январе.
Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.
Можно не кушать, но коммуналку заплати.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58
Вот для этого и нужна абонплата с "простым подписанием договора" путем его публикации на сайте. Потребляешь, не потребляешь - никого не волнует, плати сколько назначили. Не платишь - будут стягивать как алименты.
Если раньше нужна была подпись человека, чтобы загнать его в долги, то теперь достаточно назначить цену и опубликовать договор на сайте.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:22
А крепостное право когда вернут? Ато уже все готово. Есть Феодалы, паны и крепаки. осталось закрепить на бумаге и отобрать у рабов паспорта
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