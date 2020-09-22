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Раді пропонують прирівняти
боржників за "комуналку" до...

Раді пропонують прирівняти боржників за "комуналку" до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46

Раді пропонують прирівняти боржників за "комуналку" до...

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстрували проект постанови про прийняття за основу законопроекту №3613, яким, серед іншого, запроваджуються обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги, подібні до заходів щодо боржників-аліментників.

Дивися повний текст Раді пропонують прирівняти боржників за \"комуналку\" до аліментників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:46

Наконец-то. Жаль, что срок исковой давности всего 3 года.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00

Очередные полумеры.За коммунальные жолги-растрел.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:26

Правильно. А вот алименты желательно отменить, как инструмент давления на мужчин. Или просто ввести практику ребёнка отдавать мужчине, если он этого хочет сам.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:40

Це що, значить житлово-комунальні послуги ЗЕбіли хочуть прирівняти до жінки з дитиною на руках. Таким чином, вони визнають, що певним категоріям громадян ці послуги непотрібні, як та дитина з жінкою.
nsdapzp
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:49

Re: Раді пропонують прирівняти боржників за

О коммунальных платежах в декабре - январе.
Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.

Можно не кушать, но коммуналку заплати.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58

Вот для этого и нужна абонплата с "простым подписанием договора" путем его публикации на сайте. Потребляешь, не потребляешь - никого не волнует, плати сколько назначили. Не платишь - будут стягивать как алименты.

Если раньше нужна была подпись человека, чтобы загнать его в долги, то теперь достаточно назначить цену и опубликовать договор на сайте.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:16

Они там крышей поехали. Помоему ктото толкает людей на новый Майдан.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:13

  anton_gms написав:Они там крышей поехали. Помоему ктото толкает людей на новый Майдан.

да какой там майдан - как говорил один деятель "Повоняют и успокоятся".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Не получите вы наших денег. Мы девяностые пережили, и не тоже платили.
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