Доброго времени суток, уважаемые читатели форума.
Хотел Вас познакомить инновационным мониторингом обменников - ChangeInfo.
ChangeInfo – мониторинг СНГ обменников. На нашем сайте вы сможете не только найти лучший обменник по переводу электронной валюты, а так же между банками и даже криптовалютой. И уже через 5 минут твои Биткоины могут быть у тебя на карте.
Как пользоваться самим мониторингом ChangeInfo:
- На главной странице мониторинга, по адресу ChangeInfo.ru, пользователь должен указать свое направление обмена, например, с Qiwi на Яндекс.Деньги;
-после этого система подберёт для Вас лучшие варианты обмена от проверенных обменников. Список обменников я оставляю здесь.
-затем Вы сможете перейти на сайт выбранного Вами обменника и совершить выгодный обмен.
ПРИЕМУЩЕСТВА CHANGEINFO:
1. Абсолютно каждый обменник проходит двухфакторную систему авторизации на нашем мониторинге.
2. Каждый отзыв обменника проверяется нашими модераторами.
3. Простота интерфейса, лёгкость управления сайтом
4. Обновление сайта каждые 5 секунд.