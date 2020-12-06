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ChangeInfo - лидирующий
мониторинг СНГ

ChangeInfo - лидирующий мониторинг СНГ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:50

ChangeInfo - лидирующий мониторинг СНГ

Доброго времени суток, уважаемые читатели форума.

Хотел Вас познакомить инновационным мониторингом обменников - ChangeInfo.

ChangeInfo – мониторинг СНГ обменников. На нашем сайте вы сможете не только найти лучший обменник по переводу электронной валюты, а так же между банками и даже криптовалютой. И уже через 5 минут твои Биткоины могут быть у тебя на карте.


Как пользоваться самим мониторингом ChangeInfo:


- На главной странице мониторинга, по адресу ChangeInfo.ru, пользователь должен указать свое направление обмена, например, с Qiwi на Яндекс.Деньги;


-после этого система подберёт для Вас лучшие варианты обмена от проверенных обменников. Список обменников я оставляю здесь.


-затем Вы сможете перейти на сайт выбранного Вами обменника и совершить выгодный обмен.


ПРИЕМУЩЕСТВА CHANGEINFO:


1. Абсолютно каждый обменник проходит двухфакторную систему авторизации на нашем мониторинге.


2. Каждый отзыв обменника проверяется нашими модераторами.


3. Простота интерфейса, лёгкость управления сайтом


4. Обновление сайта каждые 5 секунд.
Change1nfo
 
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