В Україні немає цінового індикатора, який би став точкою відліку для вартості газу.
Дивися повний текст Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54
Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта
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Дивися повний текст Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54
Газпромовский газ - то зрада, а голландские спекули - перемога. Слава Украине. Тры разы.
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