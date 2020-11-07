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Від чого залежить ціна на
газ - пояснення експерта

Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54

Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта

Пропонуємо до обговорення:
В Україні немає цінового індикатора, який би став точкою відліку для вартості газу.

Дивися повний текст Від чого залежить ціна на газ - пояснення експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54

Газпромовский газ - то зрада, а голландские спекули - перемога. Слава Украине. Тры разы.
summacut
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