У понеділок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,27-28,29 гривень.
Дивися повний текст Міжбанк: долар здає позиції.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:28
Міжбанк: долар здає позиції
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Дивися повний текст Міжбанк: долар здає позиції.
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:29
І це на фоні безпрецедентного друку гривні та викупу валюти на міжбанку НБУ. Гадаю, так ще пару днів, і знову догори. Все одно московський рубль зміцнився сильніше, а білоруський взагалі демонструє на фоні т.зв. протестів стабільність. Тому, курс в пострадянських країнах завжди був політичною, а не ринковою константою.
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