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Порядок виплати державної
допомоги у розмірі 8 тис. грн

Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:38

Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Виплата допомоги здійснюється на підставі заяви, поданої застрахованою особою до 21 грудня 2020 року включно.

Дивися повний текст Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:39

Ничего не понял.
Подать заявление до 21 декабря. В случае, когда могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности.
Но как бы вроде как до 21 декабря по всем инсайдам из правительства не собираются устанавливать полные запреты.
В чём смысл ?
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