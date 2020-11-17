Виплата допомоги здійснюється на підставі заяви, поданої застрахованою особою до 21 грудня 2020 року включно.
Дивися повний текст Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:38
Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порядок виплати державної допомоги у розмірі 8 тис. грн.
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:39
Ничего не понял.
Подать заявление до 21 декабря. В случае, когда могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности.
Но как бы вроде как до 21 декабря по всем инсайдам из правительства не собираются устанавливать полные запреты.
В чём смысл ?
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