В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів.
Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19
Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19
Дуже вчасна пропозиція. Саме тепер, у розпал пандемії, коли важливо дотримуватися гігієни і стерильності, заборонити зручну і гігієнічну упаковку, не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни, могли тільки наші недорозвинені депутати.
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