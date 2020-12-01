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Штрафи до 8500 гривень: комітет
Ради підтримав закон...

Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19

Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів.

Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19

Дуже вчасна пропозиція. Саме тепер, у розпал пандемії, коли важливо дотримуватися гігієни і стерильності, заборонити зручну і гігієнічну упаковку, не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни, могли тільки наші недорозвинені депутати.
consulaugur
 
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