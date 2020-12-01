В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів.
Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19
Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19
Дуже вчасна пропозиція. Саме тепер, у розпал пандемії, коли важливо дотримуватися гігієни і стерильності, заборонити зручну і гігієнічну упаковку, не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни, могли тільки наші недорозвинені депутати.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:53
consulaugur,
Если примут, то вступит в силу только 1 января 2022 года. "не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни" - а что, депутаты должны предлагать замену? Если примут, рынок сам предложит замену. Тем более, что замена уже есть - биоразлагаемые пакеты
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:39
Re: Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
Минимум не запрещать если замены нет. Ну и да, замену предлагать должны.
С тем же успехом можно запретить одноразовые маски которые загрязняют природу не меньше чем кульки.
Mind the gap.
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