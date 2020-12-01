RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафи до 8500 гривень: комітет
Ради підтримав закон...

Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19

Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів.

Дивися повний текст Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон щодо заборони пластикових пакетів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91567
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19

Дуже вчасна пропозиція. Саме тепер, у розпал пандемії, коли важливо дотримуватися гігієни і стерильності, заборонити зручну і гігієнічну упаковку, не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни, могли тільки наші недорозвинені депутати.
consulaugur
 
Повідомлень: 25
З нами з: 07.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:53

consulaugur,
Если примут, то вступит в силу только 1 января 2022 года. "не запропонувавши ніякої рівноцінної заміни" - а что, депутаты должны предлагать замену? Если примут, рынок сам предложит замену. Тем более, что замена уже есть - биоразлагаемые пакеты
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:39

Re: Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...

  andretar написав:а что, депутаты должны предлагать замену?

Минимум не запрещать если замены нет. Ну и да, замену предлагать должны.

С тем же успехом можно запретить одноразовые маски которые загрязняют природу не меньше чем кульки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 06.08.19
Подякував: 564 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:47

Согласен полностью, комфорт людей не имеет ни какого веса против сохранности всей планета.
mnogofilm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:22

Re: Штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон...

Кому нужны люди, тем более в стране третьего мира. Налогоплательщик имеет штрафы и поборы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10279
З нами з: 03.11.08
Подякував: 779 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...
R2 » П'ят 04 гру, 2020 12:35
6 450
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 21:57
EKO
ВР ухвалила закон про відтермінування використання... 1, 2
R2 » Вів 01 гру, 2020 15:02
17 1588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 13:13
гуляйполе
Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і...
R2 » Вів 01 гру, 2020 21:44
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 21:44
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21404)
08.12.2020 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.