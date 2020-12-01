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Міжбанк: день виявився
вдалим для гривні

Міжбанк: день виявився вдалим для гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:42

Міжбанк: день виявився вдалим для гривні

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,27-28,29 гривень.

Дивися повний текст Міжбанк: день виявився вдалим для гривні.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:42

Межбанк четверга закрыли в понедельник xD
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