У понеділок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,27-28,29 гривень.
Дивися повний текст Міжбанк: день виявився вдалим для гривні.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:42
Міжбанк: день виявився вдалим для гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: день виявився вдалим для гривні.
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