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Про приналежність будь-якої
земельної ділянки в Україні...

Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:56

Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Віднедавна інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України стала відкритою.

Дивися повний текст Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні можна довідатися безкоштовно.
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