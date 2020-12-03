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Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:56
Пропонуємо до обговорення:
Віднедавна інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України стала відкритою.
Дивися повний текст Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні можна довідатися безкоштовно
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Додано: Вів 08 гру, 2020 00:25
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