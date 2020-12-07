Віднедавна інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України стала відкритою.
Дивися повний текст Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні можна довідатися безкоштовно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:56
Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Про приналежність будь-якої земельної ділянки в Україні можна довідатися безкоштовно.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41
Финасовый сайт цитирует Дорожного адвоката которые пишет о геокадастре.
Украинская журналистика: бессмысленная и беспощадная.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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