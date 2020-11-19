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Київ вже готується до прийому
вакцини від коронавірусу

Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 04:07

Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Київ почав готувати логістику для прийому вакцини від коронавірусу. До прибуття вакцини в столиці готові закупити додаткове обладнання і навчити медиків.

Дивися повний текст Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 04:07

Суть статьи: мэр не знает когда, сколько и как - но готовится. :roll:
di2gard
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