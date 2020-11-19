Київ почав готувати логістику для прийому вакцини від коронавірусу. До прибуття вакцини в столиці готові закупити додаткове обладнання і навчити медиків.
Дивися повний текст Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 04:07
Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу
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Дивися повний текст Київ вже готується до прийому вакцини від коронавірусу.
Додано: Вів 08 гру, 2020 04:07
Суть статьи: мэр не знает когда, сколько и как - но готовится. :roll:
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