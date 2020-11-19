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Міністр економіки спрогнозував
падіння ВВП України на...

Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 07:36

Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Дивися повний текст Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на початку 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 07:36

Наступного року младориги теж будуть гробити економіку, це вже зрозуміло. Але якщо до влади дорвуться Мертвечуки - то буде не мінус 3%, а мінус 20.
sergiykopyl
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