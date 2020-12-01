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Гетманцев закликав підвищити
тариф на електроенергію для...

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:41

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію для побутових споживачів мають бути ринковими, а ті, хто не в змозі їх оплачувати, повинні отримувати державну підтримку в вигляді субсидії.

Дивися повний текст Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:42

може ти перестанеш лобіювати інтереси власників "зеленої енергетики", тоді не треба буде нічого підвищувати
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:43

Мало ему ФОПов.
Shall
 
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