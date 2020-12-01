Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ggl_inter +100500 останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ и онтеперь еще о чем-то распинается? я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет. Как же ошибался. Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом. Уровень лицемерия просто зашкаливает!
Fuzzy написав:ggl_inter +100500 останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ и онтеперь еще о чем-то распинается? я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет. Как же ошибался. Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом. Уровень лицемерия просто зашкаливает!
Печально то, что прошлые, видя на как можно прогнуть народ, придя потом к власти, будут прогибать также или даче сильнее.
Fuzzy написав:ggl_inter +100500 останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ и онтеперь еще о чем-то распинается? я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет. Как же ошибался. Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом. Уровень лицемерия просто зашкаливает!
За "Гарантованного покупця" в 15 евроцентов под Новоазовскую ВЭС(и кто её успешный собственник?) - кто-то должен платить? ведь он не является потребителем с производством товаров с большой добавленной стоимостью. https://www.gpee.com.ua/
Здесь не реальное количество "красных черт", что в условиях тотальной коррупции - привело к полной дэиндустриализации.
Ведь Украина единственная в мире страна, где генерация электороэнергии падает.
И всё это переложено на карман "населения", которое отодвинуто от процесса "приватизации" - платит за товары, электроэнергию, услуги с использованием электричества, ..... - по ценам из-вне, ... хотя собственная генерация - прибыльная при условии убыточноых добычи угля, обогащения, транспортировки, производства электроэнергии, ... - но с учётом результатов продажи "выгодно"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тааакс, смотрим, шо это за фрукт такой себе ) Накопления Данил Гетманцев хранил на банковских счетах – 184 тыс. 269 грн и 133 долл. США, а также 287 тыс. грн, 40 тыс. евро и 35 тыс. 300 долл. США. Его супруга, Ольга Гетманцева держала в банке 3 тыс. 222 гривны и наличными хранила 10 тыс. долл. США. Мать, Елена Гетманцева, к концу 2019 года на банковских счетах хранила 1 млн 169 тыс. 573 гривны, 124 тыс. 288 долл. США и 34 тыс. 494 евро. Наличными она держала 228 тыс. долл. США и указала, что одолжила третьим лицам 650 тыс. долл. США. Ну почему бы и не повысить, ему-то всё равно пофиг сколько платить - тысячу или десять тысяч.