Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

Додано: Вів 08 гру, 2020 12:13

Fuzzy написав: ggl_inter

+100500

останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ

и онтеперь еще о чем-то распинается?

я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет.

Как же ошибался.

Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.

Уровень лицемерия просто зашкаливает! ggl_inter+100500останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦи онтеперь еще о чем-то распинается?я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет.Как же ошибался.Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.Уровень лицемерия просто зашкаливает!

Увы, но по факту "там больше, чем ещё больше".За обдарованных представителей семьи Азарова кто-то должен платить?За "Гарантованного покупця" в 15 евроцентов под Новоазовскую ВЭС(и кто её успешный собственник?) - кто-то должен платить? ведь он не является потребителем с производством товаров с большой добавленной стоимостью.За покупку электроэнергии у РФ через Белорусь - кто-то должен платить валютой на сумму больше миллиарда грн?Кроме того существует ряд международных договоров, где ЕС допускает Украину на свои рынки при условии наличия "% зелёной энергии".Ну, а про "Киотский протокол" - я вообще молчу.(я так понимаю, что и откаты уже обналичили и вывели)Здесь не реальное количество "красных черт", что в условиях тотальной коррупции - привело к полной дэиндустриализации.Ведь Украина единственная в мире страна, где генерация электороэнергии падает.И всё это переложено на карман "населения", которое отодвинуто от процесса "приватизации" - платит за товары, электроэнергию, услуги с использованием электричества, ..... - по ценам из-вне, ... хотя собственная генерация - прибыльная при условии убыточноых добычи угля, обогащения, транспортировки, производства электроэнергии, ... - но с учётом результатов продажи "выгодно"!