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Гетманцев закликав підвищити
тариф на електроенергію для...

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:41

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на електроенергію для побутових споживачів мають бути ринковими, а ті, хто не в змозі їх оплачувати, повинні отримувати державну підтримку в вигляді субсидії.

Дивися повний текст Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:42

може ти перестанеш лобіювати інтереси власників "зеленої енергетики", тоді не треба буде нічого підвищувати
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:43

Мало ему ФОПов.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:02

ggl_inter
+100500
останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ
и онтеперь еще о чем-то распинается?
я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет.
Как же ошибался.
Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.
Уровень лицемерия просто зашкаливает!
Fuzzy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:35

.Государство самоустранилось.Олигархи творят беспредел.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:36

- А не дотировать абсолютно всех, и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. -

Так а нафига вы ахметку дотируете?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:38

  Fuzzy написав:ggl_inter
+100500
останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ
и онтеперь еще о чем-то распинается?
я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет.
Как же ошибался.
Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.
Уровень лицемерия просто зашкаливает!

Печально то, что прошлые, видя на как можно прогнуть народ, придя потом к власти, будут прогибать также или даче сильнее.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:13

  Fuzzy написав:ggl_inter
+100500
останавливали АЭС, чтобы вытянуть зеленых и ТЭЦ
и онтеперь еще о чем-то распинается?
я думал, что круче Азирова "хватить скиглити" нет и не будет.
Как же ошибался.
Эти ребята работают по метидичке министерства правды Оруэла, выварачивая все наизнанку с невозмутимым лицом.
Уровень лицемерия просто зашкаливает!

Увы, но по факту "там больше, чем ещё больше".
За обдарованных представителей семьи Азарова кто-то должен платить?
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8

За "Гарантованного покупця" в 15 евроцентов под Новоазовскую ВЭС(и кто её успешный собственник?) - кто-то должен платить? ведь он не является потребителем с производством товаров с большой добавленной стоимостью. https://www.gpee.com.ua/

За покупку электроэнергии у РФ через Белорусь - кто-то должен платить валютой на сумму больше миллиарда грн? https://hromadske.ua/ru/posts/import-el ... -minenergo

Кроме того существует ряд международных договоров, где ЕС допускает Украину на свои рынки при условии наличия "% зелёной энергии".

Ну, а про "Киотский протокол" - я вообще молчу.(я так понимаю, что и откаты уже обналичили и вывели) https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... e&ie=UTF-8

Здесь не реальное количество "красных черт", что в условиях тотальной коррупции - привело к полной дэиндустриализации.

Ведь Украина единственная в мире страна, где генерация электороэнергии падает.

И всё это переложено на карман "населения", которое отодвинуто от процесса "приватизации" - платит за товары, электроэнергию, услуги с использованием электричества, ..... - по ценам из-вне, ... хотя собственная генерация - прибыльная при условии убыточноых добычи угля, обогащения, транспортировки, производства электроэнергии, ... - но с учётом результатов продажи "выгодно"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:16

Тааакс, смотрим, шо это за фрукт такой себе )
Накопления Данил Гетманцев хранил на банковских счетах – 184 тыс. 269 грн и 133 долл. США, а также 287 тыс. грн, 40 тыс. евро и 35 тыс. 300 долл. США. Его супруга, Ольга Гетманцева держала в банке 3 тыс. 222 гривны и наличными хранила 10 тыс. долл. США.
Мать, Елена Гетманцева, к концу 2019 года на банковских счетах хранила 1 млн 169 тыс. 573 гривны, 124 тыс. 288 долл. США и 34 тыс. 494 евро. Наличными она держала 228 тыс. долл. США и указала, что одолжила третьим лицам 650 тыс. долл. США.
Ну почему бы и не повысить, ему-то всё равно пофиг сколько платить - тысячу или десять тысяч.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:18

а население - призвало Гетманцева срочно освободить занимаемую должность, и вернуть Государство награбленное
Марта
 
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