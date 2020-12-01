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Гетманцев закликав підвищити
тариф на електроенергію для...

Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31

Тоесть дотировать *зеленую енергетику* Ахметова ето нормально а холопам даешь европейские цены? Зашибись.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33

А с чего вы взяли что в Украине енергетика должна стоить как в Европе? У нас что зарплаты работникам как в Европе по 2-5тысЕвро? Ведь именно цена продукта зависит от зарплаты работников а не с фонаря откуда берут цифры наши чинуши.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:34

  yalta1965 написав:Тааакс, смотрим, шо это за фрукт такой себе )
Накопления Данил Гетманцев хранил на банковских счетах – 184 тыс. 269 грн и 133 долл. США, а также 287 тыс. грн, 40 тыс. евро и 35 тыс. 300 долл. США. Его супруга, Ольга Гетманцева держала в банке 3 тыс. 222 гривны и наличными хранила 10 тыс. долл. США.
Мать, Елена Гетманцева, к концу 2019 года на банковских счетах хранила 1 млн 169 тыс. 573 гривны, 124 тыс. 288 долл. США и 34 тыс. 494 евро. Наличными она держала 228 тыс. долл. США и указала, что одолжила третьим лицам 650 тыс. долл. США.
Ну почему бы и не повысить, ему-то всё равно пофиг сколько платить - тысячу или десять тысяч.

Это и есть процесс "разведения кроликов", "стрижки баранов", имения лохов,.....
Такие счета хотелось бы видеть у тех, кто занимается реальным производством электроэнергии:
Добычею угля - вплоть до генерации.
Строителей и машиностроителей электро -генераторов.
Тех, кто создаёт ЛЭП.
.....................................
И как результат их работы доступность всего энерго ёмкого.
В скоре рабу будет недоступна даже опалення хаты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:35

Нужно отдать должное путену, он понял свою ошибку и начал воевать против Украины по умному не оружием а с помощью економики и подкупа украинских чиновников. Продажная антиукраинская власть делает все чтобы украинцы захотели обратно в Таежный союз, где тарифы ниже
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:51

Заметте, причиной повышения тарифов они уже называют не падение гривны, не курс доллара, не дефицит енергии, а просто потому что тарифы уже аж три года не пересматривались и в Европе есчо дороже видите ли. А то что в Европе у бомжей пособие в 10 раз больше чем у украинцев пенсии и зарплаты ето ничего страшного? А то что у Европейских чиновников нет таких зарплат в несколько миллионов в месяц как у наших Ахметова и Коболева ето ничего? Сколько можно етот беспредел бандитов называющих себя властью терпеть
fiona98
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